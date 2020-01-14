Треть россиян устала от новогодних каникул

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ВЦИОМ провел опрос, согласно результатам которого, 33% россиян устали от новогодних каникул.
Несмотря на то, что длительные каникулы не понравились трети опрошенных, 51% респондентов признал, что отдохнули хорошо и продолжительность праздничных каникул их устроила. 3% опрошенных согласились с большинством, но высказали мнение о том, что стоит перенести выходные дни на май.
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%. Те, кто сказал о плохом материальном положении, считают наоборот — 46%.
Кроме того, довольны выходными 75% россиян в возрасте 18-24 лет, 66% — опрошенные в возрасте 24-34 лет, 60% — в возрасте 35-44 лет. Больше всего среди тех, кому не по душе длинные каникулы, оказалось людей в возрасте от 60 лет (47%).
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