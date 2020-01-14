Треть россиян устала от новогодних каникул

Несмотря на то, что длительные каникулы не понравились трети опрошенных, 51% респондентов признал, что отдохнули хорошо и продолжительность праздничных каникул их устроила. 3% опрошенных согласились с большинством, но высказали мнение о том, что стоит перенести выходные дни на май.

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%. Те, кто сказал о плохом материальном положении, считают наоборот — 46%.