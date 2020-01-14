В Екатеринбурге дом на месте будущей филармонии попал в программу капремонта
Сегодня, 17:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге многоквартирный дом на улице Карла Либкнехта, 40, который планируют снести для строительства новой филармонии, включили в программу капитального ремонта на 2020 год, сообщает Знак.
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В управлении ЖКХ рассказали, что это случилось из-за того из-за того, что им не поступило решение о сносе. В случае если решение уже принято, то в министерство ЖКХ Свердловской области будет направлено письмо об исключении дома из программы.
Если решение о сносе планируется принять позже, то собственник помещений может принять решение о переносе капремонта на более поздний срок, рассказали в мэрии.
Напомним, новый зал филармонии в Екатеринбурге планируют построить в 2023 году к 300-летию города. По проекту для этого нужно снести жилой дом. Изначально собственники жилья пытались отстоять свой дом, но потом согласились продать квартиры.
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