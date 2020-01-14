В Екатеринбурге дом на месте будущей филармонии попал в программу капремонта

В управлении ЖКХ рассказали, что это случилось из-за того из-за того, что им не поступило решение о сносе. В случае если решение уже принято, то в министерство ЖКХ Свердловской области будет направлено письмо об исключении дома из программы.

Если решение о сносе планируется принять позже, то собственник помещений может принять решение о переносе капремонта на более поздний срок, рассказали в мэрии.