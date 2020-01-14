В Екатеринбурге продается Дом культуры имени Горького за 150 миллионов рублей

Общая площадь здания составляет 2,8 тысячи квадратных метров. В нем пять этажей, а высота потолков составляет пять метров. Кроме того, у него имеется отдельный вход и парковка на 11-20 мест.

Внутри здания сделан ремонт. На стенах и потолке выполнена отделка лепниной.

На данный момент у здания имеются арендаторы, но покупка возможна без них. Земля, на которой оно расположено находится в аренде на 49 лет.