В Екатеринбурге тренера по тайскому боксу арестовали из-за долга по алиментам
Сегодня, 11:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Екатеринбурга, работающий тренером по тайскому боксу, задолжал дочери алименты на сумму 180 тысяч рублей, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина отказывался платить трехлетней дочери алименты «по идейным соображениям». Судебным приставам пришлось арестовать должника на 10 суток.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за невыполнение родительских обязанностей, тогда он также провел за решеткой 10 суток и после этого выплатил ребенку 38 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей