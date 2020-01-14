В Нижнем Тагиле ледовый городок на Театральной площади покрылся трещинами

На оставшейся кладке наблюдается трещина, которая проходит через несколько ледяных блоков. Подобные трещины есть на скульптурах и горках по всему городку.

Директор компании ООО «Парад», которая занималась строительство ледового городка, Андрей Зайцев подробный комментарий TagilCity.ru касательно трещин на объектах предоставить не смог, объяснив это сильной занятостью из-за устранения недостатков.

После того, как городок ледяной снесём, тогда будет удобно (прокомментировать — прим. ред.). Сейчас устраняем недостатки,заявил TagilCity.ru Зайцев.

У входа на горку «Гигант» сейчас стоит заграждение с надписью, что горка закрыта, однако утром 14 января, когда на месте был корреспондент редакции, заграждение стояло в стороне от входа и на горку можно было свободно попасть.

Вход на ледяную горку "Гигант", где накануне из ледяной кладки выпал блок Фото: tagilcity.ru

Напомним, в этом году ледовый городок на Театральной площади стал поводом для публикаций во многих СМИ. Горожане сравнили его с кладбищем, а ледовые фигуры — с надгробиями. Результат работы подрядчика — ООО «Парад» — не устроил и мэра Владислава Пинаева. Градоначальник подчеркнул, что в этом году подготовку и рассмотрение проектов нужно начать заранее, а также назначил ответственных лиц.