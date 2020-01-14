В Нижнем Тагиле ледовый городок на Театральной площади покрылся трещинами
13 января очевидцы сообщили, что в Нижнем Тагиле на горке «Гигант» в ледовом городке на театральной площади из кладки выпал ледяной блок. Место, откуда упала глыба, находилось прямо над скатной частью объекта. Корреспондент TagilCity.ru выяснил, в каком состоянии ледовые горки и скульптуры сейчас.
На оставшейся кладке наблюдается трещина, которая проходит через несколько ледяных блоков. Подобные трещины есть на скульптурах и горках по всему городку.
Директор компании ООО «Парад», которая занималась строительство ледового городка, Андрей Зайцев подробный комментарий TagilCity.ru касательно трещин на объектах предоставить не смог, объяснив это сильной занятостью из-за устранения недостатков.
После того, как городок ледяной снесём, тогда будет удобно (прокомментировать — прим. ред.). Сейчас устраняем недостатки,заявил TagilCity.ru Зайцев.
У входа на горку «Гигант» сейчас стоит заграждение с надписью, что горка закрыта, однако утром 14 января, когда на месте был корреспондент редакции, заграждение стояло в стороне от входа и на горку можно было свободно попасть.
Напомним, в этом году ледовый городок на Театральной площади стал поводом для публикаций во многих СМИ. Горожане сравнили его с кладбищем, а ледовые фигуры — с надгробиями. Результат работы подрядчика — ООО «Парад» — не устроил и мэра Владислава Пинаева. Градоначальник подчеркнул, что в этом году подготовку и рассмотрение проектов нужно начать заранее, а также назначил ответственных лиц.
Критике подверглись также ледовые городки в других районах города — на Руднике, Вые и Вагонке. У «Юбилейного» женщина получила перелом, скатившись с горки, а на Вагонке спуск с горки упирается в клумбы. Горожане признали данные объекты «не безопасными». Строительством всех трех горок по муниципальному контракту занимался ИП Эдуард Пономаренко. Он же принимал участие в создании ледового городка на Театральной площади.