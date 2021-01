Недвижимость, пандемия и выборы: прогнозы от экспертов на 2021 год

После нелегкого коронавирусного 2020-го все с надеждой смотрят в год наступивший. Что принесет 2021 год жителям Свердловской области? Ведь пандемия пока никуда не делась, экономика переживает не лучший период, а впереди еще и выборы в Госдуму. Читайте прогнозы от экспертов в материале TagilCity.ru.

«Коронакризис» в экономике На последней декабрьской пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признался, что 2020 год стал испытанием для экономики региона. Результатом этого стал дефицит бюджета в размере 40,6 млрд рублей. Такая цифра указана в проекте регионального бюджета на 2021 год. Согласно законопроекту, доходы Свердловской области в этом году снизятся на 14,3 млрд рублей и составят 259,1 млрд рублей, расходы уменьшатся на 3,1 млрд рублей — до 299,7 млрд рублей. Для сравнения — в 2020 году дефицит составил 29,6 млрд рублей. Постпандемический бюджет. На чем сэкономят свердловские власти в 2021 году По мнению экспертов, ситуацию может улучшить отказ от проведения дорогостоящей Универсиады. На нее из областного бюджета планируется потратить 34 млрд рублей. Мировые тенденции сводятся к отказу от проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных, не только из-за угрозы коронавируса, но и высоких затрат на их подготовку. Я считаю, что Екатеринбургу также целесообразно отказаться от Универсиады. Это не столь крупные соревнования по мировым масштабам,поделился экономист Игорь Костлев в беседе с TagilCity.ru. Сами же региональные власти прогнозируют восстановление экономики Свердловской области, а также выход на устойчивый рост показателей после последствий ограничений из-за пандемии уже в 2022 году. Представленный министерством экономики вариант прогноза является дополнительным и станет базой для прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период 2021–2023 годов. Согласно прогнозу, восстановление экономики региона и выход на траекторию устойчивого роста ожидается уже в 2022 году,завявила в октябре прошлого года исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова. Однако, по мнению экспертов редакции, такие прогнозы весьма оптимистичны, и, по предварительным оценкам, восстановление экономики области после пандемии «ковида» займет не менее двух-трех лет. Photo: pixabay.com Борьба за думское кресло 19 сентября 2021 года в единый день голосования пройдут выборы в Законодательное собрание Свердловской области и Государственную думу. В ЗакСо выберут 50 депутатов, из них 25 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам. В Госдуму от региона будут избираться семь депутатов по одномандатным округам. Некоторые эксперты в беседе с TagilCity.ru прогнозируют, что борьба за места в Госдуме в этом году станет оживленной, так как в политической сфере есть запрос на обновление. И появление новых «несистемных» партий может эту потребность выполнить. Например, речь идет о партии Захара Прилепина «За правду» и партии «Новые люди», которую создал учредитель компании «Faberlic» Алексей Нечаев. Представительства обеих существуют и в Свердловской области. В первую очередь борьба на выборах будет за неопределившийся электорат. Кроме того, эти партии частично претендуют на проценты тех партий, которые находятся в состоянии пониженного спроса, например, таких как «Справедливая Россия». Я считаю, как минимум две-три новые партии смогут войти в Госдуму. Расклад сил сейчас интересный, думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то интересные шаги, в том числе и в Свердловской области,считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Также собеседники редакции считают, что в Госдуму могут пропустить небольшой процент одномандатников-оппозиционеров для того, чтобы «власть могла говорить о демократичных выборах в России». Но при этом представителям оппозиции не дадут влиять на принятие законов. Одним из таких кандидатов является экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который уже заявил о готовности принять участие в выборах. Однако некоторые политологи считают, что в этом году новых партий в Госдуме не появится, при этом «Единая Россия» все же рискует потерять 50-100 мандатов. Власть собирается обновиться: в Госдуму пойдут молодые люди 35-55 лет, которые всей своей карьерой обязаны периодом путинского управления, хотя небольшое число старожилов все же сохранится. Думаю, что там будет меньше либералов (в том числе и из состава ЕР) и больше людей патерналистского склада, не склонных к дискуссиям и формированию самостоятельной повестки, вроде слишком энергичных ОНФовцев,сообщил глава центра развития региональной политики Илья Гращенков. Photo: 1MediaInvest Победа над коронавирусом Самый главный вопрос этого года — сможем ли мы победить «ковид» и когда заболеваемость пойдет на спад? Эпидемиологи дают оптимистичные прогнозы по этому поводу. Все надежды возлагаются на прививочную кампанию, которая с следующей недели стартует по всей России, в том числе и в Свердловской области. По предварительным оценкам, к середине лета 50-70% жителей в группах риска будут иметь иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекций. Такая иммунная прослойка позволит снизить заболеваемость в разы,отметил в беседе с TagilCity.ru врач-эпидимеолог Николай Криницин. Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19 Также эксперт считает, что коронавирус будет действовать так же, как и другие респираторные инфекции, которые более активны в холодное время года, когда люди больше всего подвержены риску заболевания. А ближе к концу зимы, когда станет теплее, будет больше ультрафиолета, можно ждать спада заболеваемости. Что касается нового штамма вируса, который назван «британским», эксперты пока не дают точных прогнозов. Известно, что случаи заболевания им уже зарегистрированы на территории России, в Свердловской области он пока не обнаружен. Однако применяемая вакцина, по словам медиков, эффективна и против него. Вирус приобрел мутации, из-за которых стал более заразным, но это не значит, что новый штамм ушел из-под потенциального действия вакцин,считает Николай Криницин. Photo: pixabay.com Подорожание жилья В 2020 году в Свердловской области стало стремительно дорожать жилье, при чем как новостройки, так и «вторички». Например, в Екатеринбурге стоимость квадратного метра в новых домах выросла на 12%, во вторичном жилье — на 7% и побила рекорд 2015 года. Аналитики называют две причины такому росту цен. Первая — это сокращение объема предложений. За год на «вторичке» он сократился на 40%, нового жилья стало на 13% меньше. Вторая причина — это рост спроса на недвижимость, который произошел летом на фоне введения программы льготной ипотеки Запуск программы льготной ипотеки не дал застройщикам вовремя увеличить объем предложений. Из-за этого подорожали новостройки, другая часть покупателей стала искать варианты на вторичном рынке, который всегда зависит от продавцов и жилфонда. Получается, что все дешевые предложения «вторички» быстро разобрали, а оставшиеся продавцы начали увеличивать цены,рассказали редакции в Национальном объединении застройщиков. Photo: 1MediaInvest Кроме того, эксперты прогнозируют, что в первой половине 2021 года объем продаж снизится примерно на 10% и в целом будет ниже показателей 2020 года. Причиной этому станут высокие цены на квартиры, которые станут не доступны многим, и, соответственно, ограничат спрос. Также не ожидается в 2021 году и снижение цен, так как для этого нет условий, считают эксперты. Стабилизация цен прогнозируется лишь через один-два года.

