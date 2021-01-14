Недвижимость, пандемия и выборы: прогнозы от экспертов на 2021 год

В первую очередь борьба на выборах будет за неопределившийся электорат. Кроме того, эти партии частично претендуют на проценты тех партий, которые находятся в состоянии пониженного спроса, например, таких как «Справедливая Россия». Я считаю, как минимум две-три новые партии смогут войти в Госдуму. Расклад сил сейчас интересный, думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то интересные шаги, в том числе и в Свердловской области,считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.