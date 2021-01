Представитель ОНК: схиигумен Сергий находится в СИЗО в рясе и клобуке

Схиигумену Сергию разрешили находиться в СИЗО в церковной одежде.

Общественная наблюдательная комиссия посетила бывшего священника. Он находится в хорошем состоянии. За последние несколько лет в московских СИЗО было несколько священников, но они переодевались в гражданскую одежду и выглядели как обычные заключенные, рассказала представитель московской ОНК Ева Меркачева. Однако Сергий остался в рясе и клобуке. Видеть человека в одежде священника за решеткой не в качестве окормителя заключенных, а в роли одного из них — довольно необычно,написала она в Facebook. Напомним, в декабре 2020 года схиигумен Сергий был задержан в ходе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. Скандального экс-схиигумена Сергия арестовали на два месяца

