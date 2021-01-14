Представитель ОНК: схиигумен Сергий находится в СИЗО в рясе и клобуке

Напомним, в декабре 2020 года схиигумен Сергий был задержан в ходе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий.