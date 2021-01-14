Представитель ОНК: схиигумен Сергий находится в СИЗО в рясе и клобуке

Представитель ОНК: схиигумен Сергий находится в СИЗО в рясе и клобуке

Сегодня, 10:04ОбществоPhoto: пресс-служба Басманного суда Москвы
Схиигумену Сергию разрешили находиться в СИЗО в церковной одежде.

Общественная наблюдательная комиссия посетила бывшего священника. Он находится в хорошем состоянии.

За последние несколько лет в московских СИЗО было несколько священников, но они переодевались в гражданскую одежду и выглядели как обычные заключенные, рассказала представитель московской ОНК Ева Меркачева. Однако Сергий остался в рясе и клобуке.

Видеть человека в одежде священника за решеткой не в качестве окормителя заключенных, а в роли одного из них — довольно необычно,написала она в Facebook.

Напомним, в декабре 2020 года схиигумен Сергий был задержан в ходе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий.

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