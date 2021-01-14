Смерть в полицейском участке и сбой в регистратурах. Итоги дня в Свердловской области

Смерть в полицейском участке и сбой в регистратурах. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 января.

Сегодня жители Екатеринбурга пожаловались на то, что в поликлиниках не работают регистратуры. Один из посетителей медучреждения рассказал, что предположительно сбой произошел из-за обновления программ на компьютерах в больницах. По его словам, новых пациентов отправляют домой. В поликлинике уточнили, что проблема наблюдается только с записью через сайт «Единая городская регистратура». Все остальные способы были для пациентов доступны.

Сегодня в Нижнем Тагиле снова произошли перебои в движении трамваев. Из-за погодных условий не работали маршруты № 2, 4 и 8. Авария на Вагонке помешала соблюдению расписания маршрута № 12. Кроме того, маршрут № 3 также ездил с задержками.

13 января в Нижнем Тагиле в отделе полиции № 17 на улице Тельмана скончалась пожилая женщина. Пока она писала заявление о краже, ей внезапно стало плохо. Сотрудники МВД вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приехали через 14 минут, однако к их приезду пенсионерка была уже мертва.

Депутата Госдумы партии ЛДПР от Свердловской области Игоря Торощина подозревают в неуплате налогов почти на два миллиона рублей. По словам инсайдера, депутат в 2019 году продал дом и земельный участок в элитном жилом комплексе под Екатеринбургом за 14,9 миллиона рублей. 85% от суммы налога должно было пойти в бюджет региона, а 15% — в бюджет Ирбита. Источник утверждает, что в настоящее время Ирбитская межрайонная прокуратура по поручению Генпрокуратуры России проводит проверку совместно с межрайонной ИФНС №13. Сам Торощин не отрицает факт продажи имущества, однако утверждает, что все налоги заплатил в 2020 году.

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