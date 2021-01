Смерть в полицейском участке и сбой в регистратурах. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 января.

Сегодня жители Екатеринбурга пожаловались на то, что в поликлиниках не работают регистратуры. Один из посетителей медучреждения рассказал, что предположительно сбой произошел из-за обновления программ на компьютерах в больницах. По его словам, новых пациентов отправляют домой. В поликлинике уточнили, что проблема наблюдается только с записью через сайт «Единая городская регистратура». Все остальные способы были для пациентов доступны. Жители Екатеринбурга пожаловались на неработающие регистратуры поликлиник Сегодня в Нижнем Тагиле снова произошли перебои в движении трамваев. Из-за погодных условий не работали маршруты № 2, 4 и 8. Авария на Вагонке помешала соблюдению расписания маршрута № 12. Кроме того, маршрут № 3 также ездил с задержками. В Нижнем Тагиле снова не ходят трамваи 13 января в Нижнем Тагиле в отделе полиции № 17 на улице Тельмана скончалась пожилая женщина. Пока она писала заявление о краже, ей внезапно стало плохо. Сотрудники МВД вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приехали через 14 минут, однако к их приезду пенсионерка была уже мертва. «Пришла сообщить о краже»: в отделе полиции Нижнего Тагила скончалась старушка Депутата Госдумы партии ЛДПР от Свердловской области Игоря Торощина подозревают в неуплате налогов почти на два миллиона рублей. По словам инсайдера, депутат в 2019 году продал дом и земельный участок в элитном жилом комплексе под Екатеринбургом за 14,9 миллиона рублей. 85% от суммы налога должно было пойти в бюджет региона, а 15% — в бюджет Ирбита. Источник утверждает, что в настоящее время Ирбитская межрайонная прокуратура по поручению Генпрокуратуры России проводит проверку совместно с межрайонной ИФНС №13. Сам Торощин не отрицает факт продажи имущества, однако утверждает, что все налоги заплатил в 2020 году. Свердловского депутата Госдумы подозревают в неуплате налогов почти на 2 млн рублей

