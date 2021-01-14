Смерть в полицейском участке и сбой в регистратурах. Итоги дня в Свердловской области

Депутата Госдумы партии ЛДПР от Свердловской области Игоря Торощина подозревают в неуплате налогов почти на два миллиона рублей. По словам инсайдера, депутат в 2019 году продал дом и земельный участок в элитном жилом комплексе под Екатеринбургом за 14,9 миллиона рублей. 85% от суммы налога должно было пойти в бюджет региона, а 15% — в бюджет Ирбита. Источник утверждает, что в настоящее время Ирбитская межрайонная прокуратура по поручению Генпрокуратуры России проводит проверку совместно с межрайонной ИФНС №13. Сам Торощин не отрицает факт продажи имущества, однако утверждает, что все налоги заплатил в 2020 году.