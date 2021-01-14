Свердловского депутата Госдумы подозревают в неуплате налогов почти на 2 млн рублей

Свердловского депутата Госдумы подозревают в неуплате налогов почти на 2 млн рублей

Сегодня, 09:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Депутата Госдумы партии ЛДПР от Свердловской области Игоря Торощина подозревают в неуплате налогов почти на два миллиона рублей.

В настоящее время Ирбитская межрайонная прокуратура проводит проверку совместно с межрайонной ИФНС № 13 по поручению Генпрокуратуры РФ, сообщил TagilCity.ru инсайдер.

По его словам, Торощин задолжал около двух миллионов рублей налогов за продажу дома и земельного участка под Екатеринбургом в элитном жилом комплексе «Экодолье». Сумма сделки, совершенной в 2019 году, составила 14,9 миллиона рублей.

85% от суммы налога должно пойти в бюджет Свердловской области, а 15% — в бюджет Ирбита.

По данным инсайдера, Торощин был собственником земельного участка с 2017 года, а жилого дома — с 2018, то есть менее предельного срока (пяти лет) владения недвижимым имуществом, который освобождает налогоплательщика от уплаты налога на доход физического лица.

По словам самого депутата, сделка действительно была. Все налоги он заплатил и не знает ни о какой проверке.

Люди понимают, что выборы впереди, поэтому начинают всякую грязь собирать. Мы платим налоги на следующий год. В 2019 году была продажа дома и земельного участка. Все налоги мной уплачены в 2020 году, рассказал депутат Накануне.ру.

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