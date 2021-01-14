Тагильчанин перед Новым годом потратил на спиртное 4,5 миллиона рублей

Тагильчанин перед Новым годом потратил на спиртное 4,5 миллиона рублей

Сегодня, 18:01ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила в преддверии новогодних праздников потратил на покупку светлого нефильтрованного пива и сигареты со вкусом яблока 4,5 миллиона рублей.

Еще один житель Свердловской области потратил на пиво 22 миллиона рублей. Такая покупка была сделана в Кушве. В чеке насчитали в общей сложности 175 тысяч позиций, пишет E1. Кассиры предположили, что напитки могли быть приобретены для крупного корпоратива.

Еще одна крупная покупка была совершена Екатеринбуржцем. Он потратил на оплату дома четыре миллиона рублей.

Отмечается, что перед Новым годом, уральцы покупали больше всего конфет, колбасы, подарочных наборов, шоколада, овощей, фруктов и мяса. В общей сложности затраты перед Новым годом стали выше на 25%, а продуктовые магазины увеличили оборот на 43%.

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