Тагильчанин перед Новым годом потратил на спиртное 4,5 миллиона рублей

Еще один житель Свердловской области потратил на пиво 22 миллиона рублей. Такая покупка была сделана в Кушве. В чеке насчитали в общей сложности 175 тысяч позиций, пишет E1. Кассиры предположили, что напитки могли быть приобретены для крупного корпоратива.