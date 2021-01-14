Тагильские автолюбители сплотились в морозы и помогают друг другу

Тагильские автолюбители сплотились в морозы и помогают друг другу

Сегодня, 10:37ОбществоPhoto: pixabay.com
Автолюбители Нижнего Тагила сплотились и помогают друг другу в морозы.

В связи с холодами в Нижнем Тагиле часто случаются ситуации, когда водителям требуется помощь в разных районах города. У кого-то не заводится машина и нужно «прикурить», у кого-то автомобиль ломается и требуется буксировка на лямке. Чаще всего в морозы помощь требуется утром.

В группе «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» во «ВКонтакте» водители пишут сообщения с просьбами о помощи.

Выручайте, походу залил свечи. Нужно на тросу потаскать, попробовать запуститься,пишет один из подписчиков.

Многие из тех, кому оказали помощь, пишут слова благодарности.

Напомним, в Нижнем Тагиле три дня держатся морозы до -30 градусов. Также тагильчане пожаловались на перебои в работе маршруток из-за холодов.

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