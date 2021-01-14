Тагильские автолюбители сплотились в морозы и помогают друг другу

В связи с холодами в Нижнем Тагиле часто случаются ситуации, когда водителям требуется помощь в разных районах города. У кого-то не заводится машина и нужно «прикурить», у кого-то автомобиль ломается и требуется буксировка на лямке. Чаще всего в морозы помощь требуется утром.