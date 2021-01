Тагильские автолюбители сплотились в морозы и помогают друг другу

Автолюбители Нижнего Тагила сплотились и помогают друг другу в морозы.

В связи с холодами в Нижнем Тагиле часто случаются ситуации, когда водителям требуется помощь в разных районах города. У кого-то не заводится машина и нужно «прикурить», у кого-то автомобиль ломается и требуется буксировка на лямке. Чаще всего в морозы помощь требуется утром. В группе «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» во «ВКонтакте» водители пишут сообщения с просьбами о помощи. Выручайте, походу залил свечи. Нужно на тросу потаскать, попробовать запуститься,пишет один из подписчиков. Многие из тех, кому оказали помощь, пишут слова благодарности. Напомним, в Нижнем Тагиле три дня держатся морозы до -30 градусов. Также тагильчане пожаловались на перебои в работе маршруток из-за холодов. Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе маршруток из-за морозов

