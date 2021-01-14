Уральскому автохаму Игорю Новоселову грозит срок за пьяную погоню и нападение

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый, который находился в состоянии опьянения, вместе с другим молодым человеком ехал на автомобиле со стороны Белоярского водохранилища в сторону Березовского. За ними следовали потерпевшие. Новоселов стал создавать им помехи для движения, затем пропустил их машину вперед. После этого Новоселов догнал потерпевших, протаранил их боком и преградил автомобилю путь, встав поперек проезжей части.