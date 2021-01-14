Уральскому автохаму Игорю Новоселову грозит срок за пьяную погоню и нападение

Уральскому автохаму Игорю Новоселову грозит срок за пьяную погоню и нападение

Сегодня, 12:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Уральскому автохаму Игорю Новоселову, известного в СМИ по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Его обвиняют в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении чужого имущества.

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый, который находился в состоянии опьянения, вместе с другим молодым человеком ехал на автомобиле со стороны Белоярского водохранилища в сторону Березовского. За ними следовали потерпевшие. Новоселов стал создавать им помехи для движения, затем пропустил их машину вперед. После этого Новоселов догнал потерпевших, протаранил их боком и преградил автомобилю путь, встав поперек проезжей части.

Потерпевшие восприняли эти действия как угрозу, развернулись и направились в сторону дома в поселок Становая, однако Новоселов начал их преследовать.

В поселке потерпевших встречали родственники и знакомые, которых предупредили о погоне. Там Новоселов достал предмет, похожий на боевую гранату и кинул этот предмет в сторону потерпевших. Затем он подобрал этот предмет и убрал в свой автомобиль. Неустановленный соучастник взял стеклянную бутылку и кинул ее в потерпевшего, а Новоселов стал тянуть за волосы потерпевшую.

Затем автохам начал пинать ногой передний бампер автомобиля потерпевших, забрал номерные знаки и скрылся с места преступления. В результате автомобилю причинен ущерб на сумму около 90 тысяч рублей.

Автохаму грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2020 года Новоселов был отправлен в СИЗО на пять суток за мелкое хулиганство.

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