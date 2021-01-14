Уральскому автохаму Игорю Новоселову грозит срок за пьяную погоню и нападение

Его обвиняют в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении чужого имущества.
По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый, который находился в состоянии опьянения, вместе с другим молодым человеком ехал на автомобиле со стороны Белоярского водохранилища в сторону Березовского. За ними следовали потерпевшие. Новоселов стал создавать им помехи для движения, затем пропустил их машину вперед. После этого Новоселов догнал потерпевших, протаранил их боком и преградил автомобилю путь, встав поперек проезжей части.
Потерпевшие восприняли эти действия как угрозу, развернулись и направились в сторону дома в поселок Становая, однако Новоселов начал их преследовать.
В поселке потерпевших встречали родственники и знакомые, которых предупредили о погоне. Там Новоселов достал предмет, похожий на боевую гранату и кинул этот предмет в сторону потерпевших. Затем он подобрал этот предмет и убрал в свой автомобиль. Неустановленный соучастник взял стеклянную бутылку и кинул ее в потерпевшего, а Новоселов стал тянуть за волосы потерпевшую.
Затем автохам начал пинать ногой передний бампер автомобиля потерпевших, забрал номерные знаки и скрылся с места преступления. В результате автомобилю причинен ущерб на сумму около 90 тысяч рублей.
Автохаму грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в сентябре 2020 года Новоселов был отправлен в СИЗО на пять суток за мелкое хулиганство.