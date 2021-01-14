В Асбесте в морозы топит поселок вышедшая из берегов река

В Асбесте в морозы топит поселок вышедшая из берегов река

Сегодня, 13:10ОбществоPhoto: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
В Асбесте в поселке Черемша выходит речка из берегов из-за сильных морозов и топит участки жителей.

По словам подписчицы паблика «Инцидент Екатеринбург», уже затопило шесть участков, но вода все равно прибывает. Она пояснила, что такая ситуация уже не первый год, однако администрация не реагирует на обращения.

МЧС выделило двух человек, но что они могут сделать,пишет подписчица.

Photo:группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте

Напомним, 17 декабря в Верхней Салде из-за сбросов воды начала выходить из берегов река Озерка, она затопила несколько огородов и домов местных жителей. Администрация города намерена написать заявление в полицию для установления источника сброса воды.

Related news:
Свердловская областьрекаАсбестдомзатоплениепоселок
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы