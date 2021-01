В Асбесте в морозы топит поселок вышедшая из берегов река

В Асбесте в поселке Черемша выходит речка из берегов из-за сильных морозов и топит участки жителей.

По словам подписчицы паблика «Инцидент Екатеринбург», уже затопило шесть участков, но вода все равно прибывает. Она пояснила, что такая ситуация уже не первый год, однако администрация не реагирует на обращения. МЧС выделило двух человек, но что они могут сделать,пишет подписчица. Photo: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте Напомним, 17 декабря в Верхней Салде из-за сбросов воды начала выходить из берегов река Озерка, она затопила несколько огородов и домов местных жителей. Администрация города намерена написать заявление в полицию для установления источника сброса воды. Администрация Верхней Салды ищет виновных в затоплении частных домов через полицию

