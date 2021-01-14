В Асбесте в морозы топит поселок вышедшая из берегов река

По словам подписчицы паблика «Инцидент Екатеринбург», уже затопило шесть участков, но вода все равно прибывает. Она пояснила, что такая ситуация уже не первый год, однако администрация не реагирует на обращения.
МЧС выделило двух человек, но что они могут сделать,пишет подписчица.
Напомним, 17 декабря в Верхней Салде из-за сбросов воды начала выходить из берегов река Озерка, она затопила несколько огородов и домов местных жителей. Администрация города намерена написать заявление в полицию для установления источника сброса воды.