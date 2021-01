В Нижнем Тагиле крещенские купания будут организованы на территории Тагильского пруда

19 января в Нижнем Тагиле пройдут крещенские купания. Они будут организованы с учетом профилактическим мер по распространению коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Прорубь для купания будет находиться в акватории Тагильского пруда возле клуба «моржей». Купель будет открыта с 9.00 до 18.00. Для того, чтобы избежать скопления людей, для переодевания установят две палатки с тепловыми пушками. Туда будут пускать только граждан в масках. Каждые 30 минут скамьи в пунктах обогрева будут обрабатывать дезраствором,рассказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. Во время купаний будут присутствовать спасатели, водолазы и медики. Полиция и волонтеры будут контролировать, чтобы посетители соблюдали очередь. очередь. В Нижнем Тагиле в день празднования Крещения Господня ожидается -24 градуса. Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков рекомендовал отказаться от крещенских купаний. Свердловские власти рекомендуют отказаться от массовых купаний в проруби в Крещение

