В Нижнем Тагиле крещенские купания будут организованы на территории Тагильского пруда

В Нижнем Тагиле крещенские купания будут организованы на территории Тагильского пруда

Сегодня, 13:51ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
19 января в Нижнем Тагиле пройдут крещенские купания. Они будут организованы с учетом профилактическим мер по распространению коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Прорубь для купания будет находиться в акватории Тагильского пруда возле клуба «моржей». Купель будет открыта с 9.00 до 18.00.

Для того, чтобы избежать скопления людей, для переодевания установят две палатки с тепловыми пушками. Туда будут пускать только граждан в масках.

Каждые 30 минут скамьи в пунктах обогрева будут обрабатывать дезраствором,рассказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Во время купаний будут присутствовать спасатели, водолазы и медики. Полиция и волонтеры будут контролировать, чтобы посетители соблюдали очередь. очередь. В Нижнем Тагиле в день празднования Крещения Господня ожидается -24 градуса.

Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков рекомендовал отказаться от крещенских купаний.

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