В Нижнем Тагиле на Лебяжке после ремонта открылся «семейный» тренажерный зал

Часть средств на ремонтные работы поступила из местного благотворительного фонда. На эти деньги были приобретены необходимые материалы. Ремонт на безвозмездной основе осуществила местная строительная организация. Был обновлен внешний вид стен и потолка, сделано новое освещение и проведено обустройство пола.