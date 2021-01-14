В Нижнем Тагиле на Лебяжке после ремонта открылся «семейный» тренажерный зал

В Нижнем Тагиле на Лебяжке после ремонта открылся «семейный» тренажерный зал

Сегодня, 20:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на Лебяжке после ремонтных работ открылся тренажерный зал для подростков и семей с детьми, сообщает пресс-служба администрации города.

Зал «Лебяжинец», по словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, «доступная» возможность для жителей района начать заниматься спортом, а также приобщить к нему своих детей.

Часть средств на ремонтные работы поступила из местного благотворительного фонда. На эти деньги были приобретены необходимые материалы. Ремонт на безвозмездной основе осуществила местная строительная организация. Был обновлен внешний вид стен и потолка, сделано новое освещение и проведено обустройство пола.

Наказ — отремонтировать зал жители давали депутатам городской думы не раз. Хорошо, что удалось решить вопрос, потому что этот квартальный клуб можно назвать семейным,рассказал депутат городской думы Александр Долгоруков.

На данный момент тренироваться в зал приходят примерно двести человек.

Напомним, в декабре в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт спортзала в ДК «Юбилейном». На работу было выделено более четырех миллионов рублей.

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