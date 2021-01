В Нижнем Тагиле приостановлено движение трамваев по трем маршрутам. Еще у двух не соблюдается расписание.

Из-за погодных условий движение вагонов по маршрутам 2, 4, 8 временно не осуществляется. Из-за аварийной ситуация в Дзержинском районе не соблюдается расписание маршрута № 12, также с задержками ездит маршрут № 3, сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай». Напомним, 12 января из-за аварии на трансформаторе в Нижнем Тагиле более трех часов стояли десятки трамваев на Гальянке, Вые и центре города. Глава города Владислав Пинаев поручил устранить нештатную ситуацию. Владислав Пинаев поручил устранить нештатную ситуацию с остановкой трамваев

