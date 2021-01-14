В Нижнем Тагиле в 2021 году пройдет капитальный ремонт в яслях № 10 на Вые

В Нижнем Тагиле в 2021 году пройдет капитальный ремонт в яслях № 10 на Вые

Сегодня, 22:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле стало известно, что капитальный ремонт в яслях № 10 в микрорайоне Выя начнется в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Двухэтажное здание яслей расположено на улице Оплетина, 5. На данный момент оно закрыто. Планируемый ремонт — первый за 69 лет постройки здания. Предполагается, что заключение государственной экспертизы будет завершено до 1 марта 2021 года. После этого появится возможность приступить к контрактным процедурам.

В микрорайоне места в ясельных группах крайне востребованы, но возможности строить новые дошкольные образовательные учреждения на Вые просто нет,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В таком случае проводятся капитальные ремонты существующих детских садов. На текущий год из регионального бюджета городу было выделено 28 миллионов рублей.

Отмечается, что в детском саду проведут ремонт кровли, восстановят водостоки. Также будут обновлены внутренние инженерные сети, канализация, отопление и электроснабжение. Поменяют дверные и оконные блоки. Фасад здания и прилегающая территория также подвергнутся изменениям.

После ясли снова смогут принять 60 малышей — две группы с года до двух лет и две группы с двух до трех лет,рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева.

Напомним, в конце декабря стало известно, что изменения законодательства в сфере пожарного надзора изменили сроки открытия двух новых детских садов в микрорайоне ГГМ.

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