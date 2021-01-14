В Нижнем Тагиле в 2021 году пройдет капитальный ремонт в яслях № 10 на Вые

Двухэтажное здание яслей расположено на улице Оплетина, 5. На данный момент оно закрыто. Планируемый ремонт — первый за 69 лет постройки здания. Предполагается, что заключение государственной экспертизы будет завершено до 1 марта 2021 года. После этого появится возможность приступить к контрактным процедурам.