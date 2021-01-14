В Нижнем Тагиле зарезавший соседа ножом для скота мужчина может избежать тюрьмы

Напомним, трагедия произошла в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом 20 июня. Евгений Жигарев поссорился с соседом, после чего тот зарезал его ножом для скота. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Родственники погибшего отмечают, что мать обвиняемого — предприниматель и бояться, что деньги могут помочь избежать наказания подозреваемому. Как аргумент они приводят тот факт, что мера пресечения была выбрана в виде домашнего ареста.