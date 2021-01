В Нижнем Тагиле зарезавший соседа ножом для скота мужчина может избежать тюрьмы

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве ножом соседа просит переквалифицировать статью на ту, по которой не всегда отправляют в тюрьму.

Обвиняемый в зале суда попросил переквалифицировать ему статью на 107 УК РФ (Убийство в состоянии аффекта), сообщает компания «Телекон». Не отрицаю, что отнял у человека жизнь. Но я не ведал, что я творю так как находился в состоянии аффекта. Прошу переквалифицировать статью обвинения, заявил подозреваемый. Video: компания «Телекон» Напомним, трагедия произошла в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом 20 июня. Евгений Жигарев поссорился с соседом, после чего тот зарезал его ножом для скота. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Родственники погибшего отмечают, что мать обвиняемого — предприниматель и бояться, что деньги могут помочь избежать наказания подозреваемому. Как аргумент они приводят тот факт, что мера пресечения была выбрана в виде домашнего ареста. «Боимся, что победят деньги, а не закон». Тагильчанка рассказала об убийстве сына

