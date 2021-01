В Свердловской области за 11 месяцев выросла смертность и снизилась рождаемость

В Свердловской области за 11 месяцев прошлого года выросла смертность и снизилась рождаемость по сравнению с 2019 годом.

С января по ноябрь 2020 года в регионе скончалось 59 399 человек, за этот же период 2019 года — 52 913 свердловчан. Таким образом, смертность увеличилась на 12,5%. Данные опубликованы Управлением федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Также в 2020 году сократилась рождаемость. за 11 месяцев на свет появились 40 166 детей, что на 2 484 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Естественная убыль населения составила 19 233 человека, это почти в два раза больше, чем за такой же период 2019 года. Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году выросла смертность и снизилась рождаемость, по сравнению с двумя предыдущими годами.

