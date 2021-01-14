В Свердловской области за 11 месяцев выросла смертность и снизилась рождаемость

С января по ноябрь 2020 года в регионе скончалось 59 399 человек, за этот же период 2019 года — 52 913 свердловчан. Таким образом, смертность увеличилась на 12,5%. Данные опубликованы Управлением федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.