Апелляцию по делу экс-водителя тагильской скорой рассмотрят в феврале

Апелляцию по делу экс-водителя тагильской скорой рассмотрят в феврале
Апелляцию по делу экс-водителя тагильской скорой рассмотрят в феврале
Сегодня, 19:36ОбществоФото: 1МI
Стала известна дата слушания по делу Михаила Смольникова, который пытается обжаловать свое увольнение из-за перехода скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг.

Свердловский областной суд назначил дату слушания по делу Михаила Смольникова из Нижнего Тагила. Бывший водитель тагильской скорой помощи пытается обжаловать решение Тагилстроевского райсуда о законности увольнения мужчины из-за перехода «скорой» на аутсорсинг.

Рассмотрение дела назначено на 3 февраля, сообщают в суде.

Напомним, Михаил Смольников выступил против перехода скорой помощи в Нижем Тагиле на аутсорсинг. По мнению мужчину, с ним трудовой договор расторгли незаконно, нарушив его конституционные права и ряд законов РФ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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