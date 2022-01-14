Крым и Калининград попали в список самых защищенных мест на планете

Крым и Калининград попали в список самых защищенных мест на планете
Крым и Калининград попали в список самых защищенных мест на планете
Сегодня, 22:02ОбществоФото: pxhere.com
Калининградская область и Республика Крым по праву входят сегодня в топ наиболее защищенных территорий. Там в настоящее время сконцентрированы самые современные виды вооружения.

Как пишут «Народные Новости», оба региона обладают мощнейшими системами противовоздушной обороны, оперативно-тактическими ракетными и противокорабельными комплексами, в числе которых фигурирует всем известный «Искандер».

Западные страны предпочитают называть эти территории запретными к доступу. Независимые эксперты, в свою очередь, характеризуют данную формулировку вполне оправданной.

Следует отметить, что в перечень наиболее защищенных объектов попала также демилитаризованная зона (ДМЗ), которая разделяет Корейский полуостров. Ее буквально «усеивают» минные поля, и линия разграничения с обеих сторон постоянно контролируется военнослужащими.

Власти КНДР разместили там свое вооружение, достающее до Сеула. Правительство Южной Кореи сконцентрировало на территории ДМЗ два пехотных корпуса с наиболее современными видами техники. Неприступным комплексом обладают и американцы. Им принадлежит Центр национальной безопасности, располагающийся на горе Шайенн.

Бункер включает в себя целую систему искусственных пещер, которые построили на специальном фундаменте. Главная особенность последнего заключается в том, что он способен выдерживать землетрясения, а также взрывные волны после ядерных ударов.

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