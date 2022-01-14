МСП взяли кредиты более чем за 25 млрд рублей через "зонтичные" поручительства

МСП взяли кредиты более чем за 25 млрд рублей через "зонтичные" поручительства
МСП взяли кредиты более чем за 25 млрд рублей через "зонтичные" поручительства
Сегодня, 17:46ОбществоФото: pixabay.com
Благодаря механизму “зонтичного” поручительства Корпорации МСП (входит в состав группы ВЭБ.РФ) субъекты малого и среднего предпринимательства смогли привлечь кредитные средства в размере свыше 25 млрд рублей с момента запуска механизма в сентябре 2021 года.

Такую информацию озвучил глава корпорации Александр Исаевич в ходе пленарного заседания Всероссийского форума семейного предпринимательства “Успешная семья – успешная Россия!”. Об этом сообщает издание tass.ru.

Исаевич, комментируя выданные в рамках механизма кредиты, отметил: по поручению Владимира Путина был запущен пилот по “зонтичному” механизму. В 2021 году он шел в течение трех месяцев.

По словам главы Корпорации МСП, главная цель, поставленная при реализации пилотного проекта, заключалась в том, чтобы те бизнесмены, которым ранее отказывали в кредитовании, могли получить кредит. “Мы еще досчитываем результаты, но из того, что мы видели на конец декабря, – это более 25 млрд рублей", – подчеркнул Александр Исаевич.

Глава корпорации также добавил: каждый бизнесмен, получивший кредит, не смог бы этого сделать, если бы механизма не было. “Зонтичный” механизм ставит перед собой основную задачу: расширить доступ бизнеса к заемному финансированию. В рамках реализации проекта к 2024 году предприятия микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование в размере более 600 млрд руб при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму минимум 300 млрд рублей.

IV Всероссийский форум семейного предпринимательства “Успешная семья – успешная Россия!” проводится в Москве. Мероприятие организует Торгово-промышленная палата (ТПП) России. Основными темами форума значатся вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе семейных предприятий: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности.

Помимо этого, на форуме подведут итоги реализации в прошлом году специального проекта Торгово-промышленной палаты РФ “100 надежд бизнеса”. Победители из числа его участников будут награждены.

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