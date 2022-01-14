Обратившийся за помощью к Бастрыкину житель Екатеринбурга вызван в СК

Обратившийся за помощью к Бастрыкину житель Екатеринбурга вызван в СК
Обратившийся за помощью к Бастрыкину житель Екатеринбурга вызван в СК
Сегодня, 19:50ОбществоФото: 1MI
Екатеринбуржец Валерий Бауэр, через Instagram обратившийся к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, вызван к следователю Кировского района уральской столицы. Уралец уже написал заявление.

Валерий рассказал, что со следователем он разговаривал 2,5 часа. С собой мужчина принес пакет документов не только на бумажных, но и на электроном носителе. Также Валерий заявил, что у него имеются доказательства, которые он готов предоставить, сообщает Ура.ру.

Теперь уралец рассчитывает на проведение честной проверки. Он говорит, что хочет проводить больше времени с дочерью и заниматься ее здоровьем.

Напомним, Валерий Бауэр развелся с женой, с которой в результате осталась его дочка. По мнению мужчины, ребенок болеет, но бывшая супруга препятствует получению квалифицированной помощи врачей. Уралец намерен это исправить.

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Екатеринбург
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