Обратившийся за помощью к Бастрыкину житель Екатеринбурга вызван в СК

Валерий рассказал, что со следователем он разговаривал 2,5 часа. С собой мужчина принес пакет документов не только на бумажных, но и на электроном носителе. Также Валерий заявил, что у него имеются доказательства, которые он готов предоставить, сообщает Ура.ру.
Теперь уралец рассчитывает на проведение честной проверки. Он говорит, что хочет проводить больше времени с дочерью и заниматься ее здоровьем.
Напомним, Валерий Бауэр развелся с женой, с которой в результате осталась его дочка. По мнению мужчины, ребенок болеет, но бывшая супруга препятствует получению квалифицированной помощи врачей. Уралец намерен это исправить.