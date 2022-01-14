Приказ Минздрава может оставить без лечения половину российских онкобольных

Онкологические больницы разделяют на две подкатегории. Одни из них по новым правилам отнесены к подходящим для лечения заболевших раком, а другие — к неподходящим для этого. Решение о лечении, в том числе о выборе методики, уполномочен принимать только консилиум. Когда разом нужны онкоспециалисты всех профилей. Причем, и в случае со злокачественным новообразованием, и доброкачественным.