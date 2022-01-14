Приказ Минздрава может оставить без лечения половину российских онкобольных

В России будут упразднять не только больницы с поликлиниками, но и специализированные онкологические центры. В медицинских кругах считают, что это ударит по тяжело заболевшим пациентам. Им будет сложнее получать лечение, полагают специалисты в области борьбы с раковыми заболеваниями.
Против оптимизации неоднократно выступали общественники и благотворители. Созданную петицию против ликвидации одного из онкологических институтов в прошлом году подписали сразу несколько авторитетных специалистов. Среди них: директор Института клинической эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Галина Мельниченко, главный онколог ФМБА РФ Анна Кедрова, глава фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова и другие.
По словам исполнительного директора Российского общества онкоурологов Баходура Камолова, раньше было две структуры — онкослужба (диспансеры, специализированные онкобольницы, федеральные институты) и онкопомощь (оказывалась многими узкопрофильными ведомствами и многопрофильными клиниками). В результате реформы у последних это право отбирается. Что, по мнению врача, неизбежно приведет к очередям.
Онкологические больницы разделяют на две подкатегории. Одни из них по новым правилам отнесены к подходящим для лечения заболевших раком, а другие — к неподходящим для этого. Решение о лечении, в том числе о выборе методики, уполномочен принимать только консилиум. Когда разом нужны онкоспециалисты всех профилей. Причем, и в случае со злокачественным новообразованием, и доброкачественным.
Вызывает критику у врачей и регламент по созданию Центров амбулаторной онкологической помощи. А в Минздраве уверены, что со временем они заменят собой первичное онкологическое отделение, а также кабинеты онкологов в государственных и частных поликлиниках.
Куда отправить конкретного онкологического пациента за счет ОМС, согласно приказу, будет решаться на уровне регионов. Но, как известно, онкобольницы есть далеко не везде. И это большая проблема, отмечают в благотворительных фондах.