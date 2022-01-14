Семья пострадавшей студентки отсудила 3 млн у директора Среднеуральской птицефабрики

Семья пострадавшей студентки отсудила 3 млн у директора Среднеуральской птицефабрики
Семья пострадавшей студентки отсудила 3 млн у директора Среднеуральской птицефабрики
Сегодня, 22:44ОбществоФото: 1MI
Бывший вице-губернатор Челябинской области и директор Среднеуральской птицефабрики Андрей Косилов теперь должен будет заплатить 3,1 миллиона семье студентки, которая после ДТП с ним летом 2019 года стала инвалидом.

Данное решение 14 января вынес Верх-Исетский районный суд. Семья девушки потребовала, чтобы бизнесмен возместил средства на лечение дочери, а также компенсировал моральные страдания и расходы по утраченному заработку. В результате суд частично удовлетворил их требования. Об этом заявил адвокат семьи Наталья Гилева.

По ее словам, теперь Косилов должен выплатить компенсацию 800 тысяч в пользу мамы и папы девочки. Расходы по утраченному заработку составляют около 300 тысяч, а затраты на лечение — 1,2 миллиона (требовали 1,35 миллиона), сообщает Е1.

Семья надеется, что решение скорее вступит в силу, чтобы можно было продолжить реабилитацию девушки.

Напомним, Андрей Косилов устроил ДТП в июле 2019 года. На своем Lexus он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пострадали четыре человека в отечественном автомобиле. Одна из студенток получила инвалидность.

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