Студенты тагильского Машиностроительного техникума вернулись на учебу на Вагонку

Студенты тагильского Машиностроительного техникума вернулись на учебу на Вагонку
Студенты тагильского Машиностроительного техникума вернулись на учебу на Вагонку
Сегодня, 10:37ОбществоФото: Яндекс.Карты
11 января студенты Машиностроительного техникума Нижнего Тагила вернулись после каникул в здание на проспекте Вагоностроителей, 14а.

В первый день после каникул дети вышли на учебу в здание техникума на Вагонке. Пока никакой новой информации о консервации здания нет, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

Эту информацию подтвердило руководство Машиностроительного техникума.

Работаем в стандартном режиме в своем здании, студенты вошли в свое русло. На сегодняшний день переезд в другое здание не обсуждается, пояснила редакции TagilCity.ru директор учебного заведения Елена Гильдерман.

Напомним, перед новым годом тагильчане рассказали о том, что здание Машиностроительного техникума на проспекте Вагоностроителей, 14а собираются законсервировать. Всех студентов учебного заведения на неделю отправили учиться в корпуса УрФУ на улице Красногвардейская, 59. Однако в институте заявили, что проводились мероприятия по профориентации.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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