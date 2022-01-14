Студенты тагильского Машиностроительного техникума вернулись на учебу на Вагонку

Напомним, перед новым годом тагильчане рассказали о том, что здание Машиностроительного техникума на проспекте Вагоностроителей, 14а собираются законсервировать. Всех студентов учебного заведения на неделю отправили учиться в корпуса УрФУ на улице Красногвардейская, 59. Однако в институте заявили, что проводились мероприятия по профориентации.