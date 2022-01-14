Суд отказался выпускать на свободу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина

Суд отказался выпускать на свободу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина
Суд отказался выпускать на свободу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина
Сегодня, 13:52ОбществоФото: 1MI
Свердловский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу главного десантника Екатеринбурга Евгения Тетерина.

Адвокат подавал апелляцию на освобождение обвиняемого из-под стражи. Тетерину вменяется посредничество в передаче взятки в крупном размере.

Защитник сослался на то, что десантник не планирует скрываться от органов. Суд выслушал мнения и доводы сторон и постановил оставить апелляцию без удовлетворения, сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Евгений Тетерин был задержан 18 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Вместе с ним был задержан и директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов, а также еще один посредник Ибад Гурбанов. Причиной стало дело о передаче взятки в размере 4,5 миллиона рублей. Взятку должны были передать в надзорное ведомство для сокрытия ущерба экологии.

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Екатеринбург
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