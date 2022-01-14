Улицу вместе жилыми домами и постройками затопило в поселке под Асбестом

Улицу вместе жилыми домами и постройками затопило в поселке под Асбестом
Улицу вместе жилыми домами и постройками затопило в поселке под Асбестом
Сегодня, 16:53ОбществоФото: группа "Инцидент Асбест" ВКонтакте
Улицу Кузнецова в поселке Черемша под Асбестом затопило водой. На сегодняшний день коммунальные службы устраняют аварию и ведут работы по отведению воды.

По словам местной жительницы, проживающей в доме № 23 на улице Кузнецова, вода затопила баню и гараж, а также постройки, где находятся домашние животные. Вода идет со стороны моста, находящегося на улице Павлова.

Второй год жители поселка Черемша ждут с ужасом наступления холодов и вместе с ними воды, которая хорошо топит их хозяйство и бедных животных! Ждать долго не пришлось. сообщила подписчица группы «Инцидент Асбест».

По ее словам, местные власти проблему решить не пытаются.

Затопленный дом на улице Кузнецова в Асбесте
Фото:группа "Инцидент Асбест" ВКонтакте

Сегодня, 14 января, специалисты коммунальных служб начали работы по устранению аварии.

Специалистами отдела общественной безопасности и отдела ЖКХ городской администрации совместно с Горэнерго и жителями организована работа по отведению воды, то есть «пробивается» дорога воде для устранения подтопления,сообщается на официальной странице правительства Свердловской области во ВКонтакте.

Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос в администрацию Асбеста, чтобы узнать почему и как часто происходит затопление данной улицы и решается ли проблема.

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Асбестпотопкоммунальная авария
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