В Португалии проверяют законность гражданства Абрамовича

В Португалии проверяют законность гражданства Абрамовича
В Португалии проверяют законность гражданства Абрамовича
Сегодня, 12:36ОбществоФото: wikimedia.org
Власти Португалии начали проверку законности получения гражданства страны Романом Абрамовичем.

В Португалии в отношении Романа Абрамовича начато расследование, цель которого — выяснить, законно ли российский миллиардер получил паспорт страны. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Reuters и радиостанцию Renascença.

Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). В соответствии с данными Министерства юстиции Португалии, эта процедура считается стандартной в случаях поступлениях сведения «о возможном нарушении».

Представитель Романа Абрамовича сообщил, что предприниматель приветствует любую проверку, ведь она продемонстрирует, что гражданство было оформлено по правилам.

Информация о том, что Роман Абрамович получил гражданство Португалии, впервые появилась в СМИ в декабре 2021 года. Новый паспорт ему выдали в соответствии с законом о натурализации сефардских евреев. В СМИ пишут, что Абрамович на протяжении многих лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки были родом из Португалии, и оказались в Гамбурге после изгнания из страны.

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