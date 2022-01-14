В Португалии проверяют законность гражданства Абрамовича

Информация о том, что Роман Абрамович получил гражданство Португалии, впервые появилась в СМИ в декабре 2021 года. Новый паспорт ему выдали в соответствии с законом о натурализации сефардских евреев. В СМИ пишут, что Абрамович на протяжении многих лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки были родом из Португалии, и оказались в Гамбурге после изгнания из страны.