В Португалии проверяют законность гражданства Абрамовича

В Португалии в отношении Романа Абрамовича начато расследование, цель которого — выяснить, законно ли российский миллиардер получил паспорт страны. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Reuters и радиостанцию Renascença.
Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). В соответствии с данными Министерства юстиции Португалии, эта процедура считается стандартной в случаях поступлениях сведения «о возможном нарушении».
Представитель Романа Абрамовича сообщил, что предприниматель приветствует любую проверку, ведь она продемонстрирует, что гражданство было оформлено по правилам.
Информация о том, что Роман Абрамович получил гражданство Португалии, впервые появилась в СМИ в декабре 2021 года. Новый паспорт ему выдали в соответствии с законом о натурализации сефардских евреев. В СМИ пишут, что Абрамович на протяжении многих лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки были родом из Португалии, и оказались в Гамбурге после изгнания из страны.