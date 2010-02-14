Пожар на горе Белой - сгорел ресторан

По словам очевидцев, пожарная бригада не смогла противостать стихии в связи с невозможностью подъезда пожарной машины к месту происшествия.

По предварительным данным, в электродвигателе вентиляционной шахты произошло короткое замыкание. В результате вспыхнул пожар, рассказали нам в отделе дознания нижнетагильского Госпожарнадзора. Огонь распространился почти на 56 квадратных метров.

Ресторан ещё не был введён в эксплуатацию, поэтому посетителей в нём не было. Огнеборцы ликвидировали возгорание. В пожаре никто не пострадал, канатные дороги, подъемники и трассы горнолыжного комплекса огнём не задеты. Как отмечает пресс-служба Горы Белой, сейчас комплекс работает в обычном режиме.