Пожар на горе Белой - сгорел ресторан
Из неофициальных источников стало известно: на спортивно-равлекательном комплексе «Гора Белая» сгорел ресторан. Возгорание произошло приблизительно в 6 часов вечера 14 февраля 2010.
Ресторан «Эдельвейс» находился на территории спортивно-развлекательного комплекса на высоте 707 метров.
По словам очевидцев, пожарная бригада не смогла противостать стихии в связи с невозможностью подъезда пожарной машины к месту происшествия.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Администрация горы Белой дала официальный комментарий о пожаре в ресторане.
Дополнения от «Радио Маяк Нижний Тагил» 15 февраля:
По предварительным данным, в электродвигателе вентиляционной шахты произошло короткое замыкание. В результате вспыхнул пожар, рассказали нам в отделе дознания нижнетагильского Госпожарнадзора. Огонь распространился почти на 56 квадратных метров.
Ресторан ещё не был введён в эксплуатацию, поэтому посетителей в нём не было. Огнеборцы ликвидировали возгорание. В пожаре никто не пострадал, канатные дороги, подъемники и трассы горнолыжного комплекса огнём не задеты. Как отмечает пресс-служба Горы Белой, сейчас комплекс работает в обычном режиме.