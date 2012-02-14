10 попыток незаконно обналичить материнский капитал пресекли в Нижнем Тагиле

Около 10-ти таких попыток удалось предотвратить сотрудникам Пенсионного фонда. Один из распространённых способов обмануть государство - воспользоваться правом потратить маткапитал на улучшение жилищных условий. Только вместо действительно хорошего жилья предприимчивые тагильчанки приобретают, например, за бесценок сгоревший дом.

Напомню, что с первого января величина маткапитала в очередной раз увеличилась – теперь за рождение третьего и последующих детей государство даёт семье 387 тысяч 640 рублей. Сумма каждый год индексируется на 6%, объясняет начальник отдела социальных выплат пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и пригороду Ольга Шевцова.

Потратить деньги можно на улучшение жилищных условий. На покупку квартиры, например. Или на строительство или реконструкцию дома. Причём, теперь для этого даже не нужно привлекать подрядную организацию. Также можно получить компенсацию за проделанный ранее ремонт. Второй способ распорядиться «мамиными деньгами» - потратить на образование ребёнка. Или на содержание дочки или сына в образовательном учреждении, в том числе в детском садике. Третий способ – отдать деньги на накопительную часть пенсии мамы.

По закону, отметила Ольга Шевцова, потратить материнский капитал можно лишь после того, как ребёнку, за которого семья получила сертификат, исполнится три года. Досрочно использовать данные государством деньги можно только на погашение ипотеки. Кстати, именно этой возможностью объясняют эксперты популярность именно первого способа распоряжения деньгами. Каждая пятая из 8 тысяч тагильских семей – обладательниц сертификата потратила деньги именно на жильё. И большая часть – как раз на ипотеку, то есть досрочно.