Бренд Christini представил линейку 2012 года
Основное в ней - новая машина класса «dual sport» - модель AWD 450DS (на фото), a также модель 450 Supermoto, а также две обычные внедорожные машины с движками в 250сс и 450сс.
Цены в линейке стартуют с 6 895 долларов (цена для американского рынка), дорожная модель DS идет по 7 695 долларов. Цены выглядят вполне разумными, учитывая тот факт, что отличительная черта байков этого бренда - полный привод.
По технологии Christini, момент передается на переднее колесо посредством набора цепей и валов. Гидравлика в этом процессе не участвует.
Кроме того, компания сообщила, что в прошлом году подписала контракт с американскими военными. Будет поставлять свою технику и им. Сейчас в американской армии тоже используются полноприводные байки, но обычно это продукция Honda.
Штаб-квартира компании Christini Technologies, Inc. расположена в Филадельфии. Свой первый концепт создатели компании разработали еще в 1995 году, саму компанию основали в 1999. Первый AWD маунтин-байк продали в 2001. В 2002 сконструировали первый AWD-мотоцикл. В 2004 он был впервые взят на профессиональное тестирование популярным калифорнийским мотожурналом. Первый полноприводный мотоцикл Christini был продан покупателю в 2007. В 2011 заключили контракт с военными, а также занялись дистрибуцией своей техники по всему миру. Мотоциклы производятся по предварительному заказу, и как написано на сайте компании, продаются напрямую производителем, без участия дилеров. Причем обещается доставка «до двери» в любую страну мира.