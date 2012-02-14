Бренд Christini представил линейку 2012 года

Кроме того, компания сообщила, что в прошлом году подписала контракт с американскими военными. Будет поставлять свою технику и им. Сейчас в американской армии тоже используются полноприводные байки, но обычно это продукция Honda.

Штаб-квартира компании Christini Technologies, Inc. расположена в Филадельфии. Свой первый концепт создатели компании разработали еще в 1995 году, саму компанию основали в 1999. Первый AWD маунтин-байк продали в 2001. В 2002 сконструировали первый AWD-мотоцикл. В 2004 он был впервые взят на профессиональное тестирование популярным калифорнийским мотожурналом. Первый полноприводный мотоцикл Christini был продан покупателю в 2007. В 2011 заключили контракт с военными, а также занялись дистрибуцией своей техники по всему миру. Мотоциклы производятся по предварительному заказу, и как написано на сайте компании, продаются напрямую производителем, без участия дилеров. Причем обещается доставка «до двери» в любую страну мира.