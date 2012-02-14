Бюджетный хэтчбек Opel Junior показал свой интерьер

Опубликовавшие изображения интерьера Opel Allegra/Junior пользователи портала Autoblog.nl утверждают, что архитектура салона хэтчбека имеет отчетливый ретро-оттенок и напоминает интерьер Fiat 500 или Mini. Кроме того, отмечено, что центральная консоль сфотографированного прототипа, судя по всему, оснащена базовой мультимедийной системой из тех, что Opel собирается предлагать для новинки.

Ранее сообщалось, что Opel Junior (под таким рабочим названием хэтчбек фигурирует на сегодня) будет построен на укороченной платформе Opel Corsa, а его экстерьер во многом перекликается с концептом Trixx, представленным еще в 2004 году. При этом известно, что Junior не станет заменой субкомпакту Agila – в Opel считают, что будущая новинка должна конкурировать с упомянутыми уже Fiat 500 и Mini Cooper, тогда как соперниками Opel Agila в Европе считаются Ford Ka и Volkswagen Lupo/up!