Бюджетный хэтчбек Opel Junior показал свой интерьер
Испытателям хэтчбека Opel Junior не удалось удержать в тайне интерьер будущей новинки: фотошпионы запечатлели салон прототипа во время дорожных тестов. Появление компакта в продаже ожидается уже в следующем году.
Опубликовавшие изображения интерьера Opel Allegra/Junior пользователи портала Autoblog.nl утверждают, что архитектура салона хэтчбека имеет отчетливый ретро-оттенок и напоминает интерьер Fiat 500 или Mini. Кроме того, отмечено, что центральная консоль сфотографированного прототипа, судя по всему, оснащена базовой мультимедийной системой из тех, что Opel собирается предлагать для новинки.
Ранее сообщалось, что Opel Junior (под таким рабочим названием хэтчбек фигурирует на сегодня) будет построен на укороченной платформе Opel Corsa, а его экстерьер во многом перекликается с концептом Trixx, представленным еще в 2004 году. При этом известно, что Junior не станет заменой субкомпакту Agila – в Opel считают, что будущая новинка должна конкурировать с упомянутыми уже Fiat 500 и Mini Cooper, тогда как соперниками Opel Agila в Европе считаются Ford Ka и Volkswagen Lupo/up!
Между тем, известно, что подобное позиционирование не слишком сильно повлияет на цену: ожидается, что Opel Junior будет стоить около 12 000 долларов. Продажи хэтчбека стартуют в следующем году, а вот премьера прототипа может состояться уже на Женевском автосалоне.