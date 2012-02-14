Cadillac XTS получит электронику от автомобиля с автопилотом

Cadillac преподносит свой новый седан XTS как потенциального лидера среди высокотехнологичных представителей класса. Поэтому в General Motors намереваются оснастить седан самыми передовыми разработками в области безопасности. В частности, ожидается, что XTS получит системы интеллектуального торможения, контроля за разметкой и дистанцией, слежения за мертвыми зонами, адаптивные круиз-контроль и головной свет, возможность проекции данных на лобовое стекло и, наконец, травмобезопасные кресла. Подавляющее большинство этих электронных ассистентов в том или ином виде переедут на седан с прототипа Chevrolet Tahoe, который участвовал в свое время в соревнованиях автономных транспортных средств.

Тогда от автомобилей без водителей требовалось самостоятельно проехать 60 миль в городском трафике менее, чем за 6 часов. В 2007 году прототип General Motors выиграл это соревнование. Отметим, что в разработке автопилотов для автомобилей, способных управлять транспортными средствами, замечены и такие компании, как Audi, BM W и Mercedes-Benz.

Системы, применяемые в General Motors, отличает наличие особого электронного компонента, который в исследовательском центре GM называют датчиком слияния. Устройство способно обрабатывать информацию из нескольких источников, принимать решения и, в конце концов, помогать избегать столкновений. Именно его и собираются интегрировать в бортовую электронику Cadillac XTS.