Как отметить День святого Валентина?

Что подарить?

14 февраля все влюбленные по давней традиции обмениваются любовными записочками – валентинками. Будьте оригинальны!С 1 по 15 февраля используйте все возможности сервисного SMS-номера 5050и удивляйте любимых нежными словами и романтичными признаниями!

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Женщины часами готовы слушать в свой адрес комплименты и слова любви! Дорогие мужчины, не отказывайте им в этой маленькой слабости. Отправьте SMS с цифрой 2 на короткий номер 5050, перешлите полученное сообщение своей любимой и можете быть уверены – ваше признание запомнится надолго! Стоимость 1 SMS-сообщения на номер 5050 – 9,00 рублей с учетом НДС.

Как удивить?

О любви не говорят – о ней поют! Включите услугу АнтиПЫПот МОТИВа и сделайте своей половинке музыкальное признание! Отправьте SMS на номер 1090 с текстом B 10010672, и вместо стандартных гудков в вашем телефоне любимый человек услышит суперхит Димы Билана «Я просто люблю тебя»! Стоимость мелодии – 30 рублей с учетом НДС.

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Дарите друзьям праздничное настроение и удивляйте любимых яркими и оригинальными статусами в социальных сетях! Отправьте SMS-сообщение с цифрой 4 на короткий номер 5050 и читайте любовные шедевры «сетевого» творчества. Стоимость 1 SMS-сообщения на номер 5050 – 9,00 рублей с учетом НДС.