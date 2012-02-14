Китайская компания BYD представила новый седан F3

Размер колесной базы нового седана BYD F3 увеличился, однако на сколько именно — не уточняется. Также в компании не сообщили какую силовую установку получит автомобиль, заявив лишь, что она будет новой. Журналисты издания China Car Times предполагают, что новинка будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором от большого седана BYD G6, работающим в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Впервые модель F3 появилась на китайском рынке в 2005 году. На протяжении нескольких лет она входила в число самых продаваемых автомобилей на рынке КНР. Падение спроса на седан началось в 2009 году, когда компании удалось реализовать 22 тысячи экземпляров F3. К январю 2012 года было реализовано чуть более 12,2 тысячи машин.

В октябре 2010 года сборка седана BYD F3 началась на Таганрогском автозаводе. Первой на конвейер встала машина в базовой комплектации, в которую входит гидроусилитель руля, кондиционер и аудиосистема. Летом 2011 года на конвейер встал топовый вариант модели с парктроником, датчиком света, сигнализацией и кожаной отделкой салона. Базовый седан стоит 359,9 тысячи рублей, а топовый — на 30 тысяч рублей дороже.