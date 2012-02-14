Мошенники нашли способ заработать на популярности Lada Granta

Как сообщает пресс-служба отечественного автогиганта, в Сети появился созданный мошенниками сайт, использующий элементы дизайна и структуры корпоративного ресурса АвтоВАЗа. Посетителю, заходящему на сайт, предлагают ввести свой номер телефона в специальной строке якобы для участия в розыгрыше автомобиля Lada Granta.

Адрес упомянутого ресурса – granta-clubs.info. (Внимание! Возможно наличие вируса!). В своем официальном сообщении ОАО АвтоВАЗ предупреждает, что к указанному сайту отношения не имеет и никаких подобных розыгрышей не проводит.

Продажи Lada Granta, напомним, официально стартовали в конце декабря прошлого года. До этого прием предварительных заказов осуществлялся через Интернет, на сайте производителя. В январе года нынешнего новая Гранта стала одним из самых продаваемых автомобилей в России.