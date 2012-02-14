Motor открывает новый магазин в Нижнем Тагиле!
14 февраля 2012, 09:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Сезон весна/лето 2012 года компания Motor начинает с открытия нового концептуального магазина, но по старому всем известному адресу, улица Ленина, 54.
В связи с открытием нового магазина всех покупателей ждёт скидка 20% до конца месяца.
Также Motor порадует своих поклонников наличием новой коллекции в магазине. В коллекции весна/лето 2012 вы несомненно найдёте что-то для себя, для вашего стиля, настроения. Каждый имеет право на совершенство!
Motor - твоя жизнь, твои правила.
Приглашаем всех в новый сезон в новом магазине. Подробности на сайте магазина.
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