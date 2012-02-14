Motor открывает новый магазин в Нижнем Тагиле!

В связи с открытием нового магазина всех покупателей ждёт скидка 20% до конца месяца.

Также Motor порадует своих поклонников наличием новой коллекции в магазине. В коллекции весна/лето 2012 вы несомненно найдёте что-то для себя, для вашего стиля, настроения. Каждый имеет право на совершенство!