Песня музыканта из Екатеринбурга попала в журнал «Rolling Stone»

Однако в качестве авторов и исполнителей там значится американскаярок-группа Alice In Chains. Журнал, публикуя материал о творческихпланах Alice In Chains, проиллюстрировал его видеороликом — на немприсутствует фотография американских рокеров, музыкальным сопровождениемявляется, как пишет издание, песня «Losing Ground».В действительности же, звучит песня «My Name» свердловской группы OneGlimpse Away.

«Эта песня была написана в 2010 году, в записи онапоявилась 28 сентября 2011 года, — рассказывает лидер One Glimpse AwayАлексей Бобылев, также известный как Alex Lynch. Я ни скольконе расстроен, что так произошло, и никаких претензий к изданию у менянет. Наоборот, даже приятно. Дело в том, что я очень люблю творчествоAlice In Chains, с детства мечтал петь в этой группе. А песню писал какдань уважения этому коллективу. Поэтому очень рад, что кто-то, пустьи по ошибке, „сделал“ авторами моей песни моих же кумиров».