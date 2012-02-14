Преимущества металлических стеллажей

Офисные;

Торговые;

Архивные (полочные);

Мезонинные и т. д.

Выбор типа изделий при этом напрямую связан от характеристик предметов, хранить которые предполагается хранить с их помощью.

Преимущества, которые могут обеспечить стеллажи из металла

Широкое использование рассматриваемых товаров сегодня обусловлено ихполным соответствием выдвигаемым контролирующими органами требованиям кхранению товаров самого разного вида. Конструкция изделий весьмаэргономична, транспортировка их достаточно проста и не предусматриваетиспользования больших автомобилей, установка проста, а сами стеллажи компактны и позволяют рационально организовывать даже самые небольшиескладские помещения. Продукция данного типа совершенно безопасна с точкизрения экологии, гигиены и возможности возгорания, а также принеобходимости обладает возможностью трансформации и расширения. Крометого, изделия долговечны, прочны и обладают большой грузоподъемностью.

Немалым преимуществом металлических стеллажей является ихуниверсальность. Они могут применяться для хранения товаров практическилюбого типа, для чего достаточно просто изменить тип покрытия полок,убрать или добавить боковую и задние стенки, что даже у новичка в даннойсфере займет ничтожно мало времени. Например, изделия с пленочнымпокрытием полок широко используются для хранения товаров химической ифармакологической промышленности, а те же стеллажи со стандартными полками могут быть установлены в условиях склада промышленного оборудования.

При этом наиболее распространенным покрытием для стеллажей служитпорошково-полимерное покрытие, кроме всего прочего, защищающее металлот поражения коррозией. Кроме того, такие поверхности весьма долговечны,устойчивы к царапинам и прочим повреждениям, а также прекрасновыглядят.