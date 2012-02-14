Преимущества металлических стеллажей
Сегодня на рынке представлено большое количество типов стеллажей. Но самыми популярными из них остается все же металлическое оборудование, что обусловлено его универсальностью и надежностью.
- Офисные;
- Торговые;
- Архивные (полочные);
- Мезонинные и т. д.
Выбор типа изделий при этом напрямую связан от характеристик предметов, хранить которые предполагается хранить с их помощью.
Преимущества, которые могут обеспечить стеллажи из металла
Широкое использование рассматриваемых товаров сегодня обусловлено ихполным соответствием выдвигаемым контролирующими органами требованиям кхранению товаров самого разного вида. Конструкция изделий весьмаэргономична, транспортировка их достаточно проста и не предусматриваетиспользования больших автомобилей, установка проста, а сами стеллажи компактны и позволяют рационально организовывать даже самые небольшиескладские помещения. Продукция данного типа совершенно безопасна с точкизрения экологии, гигиены и возможности возгорания, а также принеобходимости обладает возможностью трансформации и расширения. Крометого, изделия долговечны, прочны и обладают большой грузоподъемностью.
Немалым преимуществом металлических стеллажей является ихуниверсальность. Они могут применяться для хранения товаров практическилюбого типа, для чего достаточно просто изменить тип покрытия полок,убрать или добавить боковую и задние стенки, что даже у новичка в даннойсфере займет ничтожно мало времени. Например, изделия с пленочнымпокрытием полок широко используются для хранения товаров химической ифармакологической промышленности, а те же стеллажи со стандартными полками могут быть установлены в условиях склада промышленного оборудования.
При этом наиболее распространенным покрытием для стеллажей служитпорошково-полимерное покрытие, кроме всего прочего, защищающее металлот поражения коррозией. Кроме того, такие поверхности весьма долговечны,устойчивы к царапинам и прочим повреждениям, а также прекрасновыглядят.
Стоит отметить, что современные производители продукции рассматриваемоготипа по требованию заказчиков могут включить в комплектацию изделийдополнительные аксессуары. Это могут быть задние либо боковые стенки,навесы, разделители, поддоны для сбора стекающей жидкости и прочиеэлементы, необходимые для комфортного хранения продуктов того или иноготипа.