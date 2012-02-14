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Сегодня в центре Нижнего Тагила десятки молодых пар сольются в долгом поцелуе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня в центре Нижнего Тагила десятки молодых пар сольются в долгом поцелуе

14 февраля 2012, 13:12ОбществоВалерия Лошкарева
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