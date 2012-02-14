Сегодня в центре Нижнего Тагила десятки молодых пар сольются в долгом поцелуе

В Нижнем Тагиле этот праздник отметят массовым флешмобом «Целующийся город-2012», который пройдет ровно в 20:00 на центральной площади города рядом с Драматическим театром. По сигнальному выстрелу ракеты влюбленные пары, пришедшие на площадь, сольются в поцелуе, который должен будет продолжаться 3-5 минут. Смысл этого флешмоба не в продолжительности действа, а именно в количестве участников. И сегодняшний поцелуй планирует стать действительно массовым. В событии планируют поучаствовать более 300 человек (с учетом их вторых половинок участников может стать гораздо больше). Лучший способ проверить, сколько пар будет целоваться на Театрально площади, – прийти на площадь в указанное время, или, что еще лучше, принять участие во флешмобе. После акции пары могут пойти в кинотеатр, погулять или провести вечер в одном из кафе Нижнего Тагила.

Если говорить о самых запомнившихся человечеству поцелуях, то пары со всего мира уже несколько лет пытаются побить рекорд непрерывного поцелуя, установленный в 2004 году в Таиланде. Пара целовалась 46 часов. При этом нельзя было садиться и ходить в туалет по отдельности. Пить можно было только через трубочку. Главное условие конкурса заключалось в том, чтобы не размыкать губ. За самый долгий поцелуй влюбленные получили кольцо с бриллиантом и три тысячи долларов.

А самый долгий поцелуй в мире длился 17 дней 10 часов и 30 минут. Каждый час пара «размыкала» губы на 5 минут, и еще на 2 часа каждый день. После установления рекорда девушка и парень попали в больницу с истощением, а потом больше никогда не виделись. Видимо, долгий поцелуй стал слишком сильным испытанием для их отношений.

Ну а самый массовый поцелуй был зафиксирован на Украине в 2002 году. Поставили рекорд 2745 пар Луганска, слившись в одновременном 30-секундном поцелуе на Театральной площади города.

Кстати, справедливости ради стоит отметить, что днем поцелуев по праву можно считать не 14 февраля, а 6 июля, когда празднуется Всемирный день поцелуя. Поклоняться одному из самых ярких проявлений любви первыми стали в Великобритании еще в 19 веке. Уже потом, в 20 веке, праздник приобрел статус всемирного и был официально утвержден ООН. Так что влюбленные могут принять эту дату на заметку и отмечать праздник любви не только холодной зимой, но и жарким летом.

На изображении - фото участников конкурса «Еще раз о любви» на Tagilcity.ru.

От поцелуя до свадьбы совсем небольшой шаг, а ключевой аккорд торжественного события - свадебный банкет. Каждая пара, мечтающая соединить себя узами брака детально продумывает меню и интерьер. Причем в современном мире предпочитают уникальные решения, например, свадебный банкет на природе. Загородный ресторан высокого класса гарантирует ощущение волшебной сказки как для новобрачных, так и для гостей церемонии.