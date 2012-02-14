Школьников Нижнего Тагила научат нести ответственность за свою безопасность на дорогах

Первой на участие в проекте активно откликнулась школа №8 на Вагонке. В четверг там пройдет собрание с учащимися школы и их родителями, на котором будут обсуждаться вопросы безопасного поведения ребят на дороге, и работы, которая должна проводиться родителями с их детьми регулярно.

Мы хотим объяснить родителям, что общение с детьми по поводу безопасности на дороге должно проводиться не только на открытых уроках в школе, но и дома, в семье. Они должны постоянно объяснять своему чаду, как нужно вести себя, переходя дорогу, показывать, где безопаснее ее пересекать. Родители должны подавать деткам пример, не перебегая дорогу в неположенных местах или на красный свет. Ведь в этом году количество пострадавших детей на дорогах Нижнего Тагила возросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечает Никита Чапурин.

В пятницу со школьниками проведут открытые уроки, на которых будут описываться главные опасности, подстерегающие ребенка на дороге. Помимо этого, Никита постарается ответить на вопросы ребят и объяснить им, что и они должны нести ответственность за свою безопасность.

Школьники должны знать, что они сами могут обезопасить себя, соблюдая некоторые правила. Например, переходить дорогу на пешеходном переходе нужно только после того, как ты удостоверился, что машины останавливаются и пропускают тебя. Ведь тормозной путь автомобиля в зимнее время увеличивается вдвое, и водитель может просто не успеть остановиться перед резко выбежавшим на дорогу ребенком. Кроме того, лучше избегать опасных скользких наледей перед дорогой и сугробов, за которыми водитель может не заметить маленького человечка обобщает свои тезисы председатель «Тагила без ям».

В своих беседах Никита Чапурин будет полагаться на собственных опыт водителя и пешехода, а также на анализ дорог Нижнего Тагила, проведенный членами движения.