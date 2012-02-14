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Школьников Нижнего Тагила научат нести ответственность за свою безопасность на дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьников Нижнего Тагила научат нести ответственность за свою безопасность на дорогах

14 февраля 2012, 16:41Общество
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