Тагильские медики предупреждают: в 13 российских регионах вспышка кори

Корь – это острое вирусное инфекционное заболевание, которым чаще всегоболеют дети дошкольного и школьного возраста. Однако в последние годыкорь достаточно часто встречается и у взрослых и имеет более тяжелоетечение, чем у детей. Корь опасна своими осложнениями, среди которыхларингиты, воспаление лёгких, воспаление среднего уха. Кроме того, какосложнения кори возможны отит, круп, миокардит.

Ситуация отягощается еще и тем, что правильный диагноз часто ставится несразу. Ведь первые проявления кори: кашель, чихания, слизистыевыделения из носа, покраснения глаз, светобоязнь, повышение температурытела - совпадают с признаками острого респираторного заболевания. Ахарактерный признак кори - сыпь по всему телу - появляется только начетвертый день заболевания.

Медики призывают бережнее и внимательнее относиться к своему здоровью и при первых признаках недомогания обращаться в больницы Нижнего Тагила.