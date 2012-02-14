Тагильские медики предупреждают: в 13 российских регионах вспышка кори
Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в 13 российских регионах, среди них: Волгоградская область, Чечня, Северная Осетия. Вместе с тем медики подчеркивают, ни о какой эпидемии пока речь не идет, сообщает отделение медицинской профилактики ГБУЗ СО «ВФД города Нижний Тагил».
Корь – это острое вирусное инфекционное заболевание, которым чаще всегоболеют дети дошкольного и школьного возраста. Однако в последние годыкорь достаточно часто встречается и у взрослых и имеет более тяжелоетечение, чем у детей. Корь опасна своими осложнениями, среди которыхларингиты, воспаление лёгких, воспаление среднего уха. Кроме того, какосложнения кори возможны отит, круп, миокардит.
Ситуация отягощается еще и тем, что правильный диагноз часто ставится несразу. Ведь первые проявления кори: кашель, чихания, слизистыевыделения из носа, покраснения глаз, светобоязнь, повышение температурытела - совпадают с признаками острого респираторного заболевания. Ахарактерный признак кори - сыпь по всему телу - появляется только начетвертый день заболевания.
Медики призывают бережнее и внимательнее относиться к своему здоровью и при первых признаках недомогания обращаться в больницы Нижнего Тагила.
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