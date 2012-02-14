В Нижнем Тагиле выбрали лучших журналистов

За эти годы победителями и лауреатами конкурса в различных номинациях становились люди, которые сейчас формируют информационную картину дня не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Среди них Анжела Тамбова, Игорь Наймушин, Дмитрий Кайстро, Наталья Литвина, Виталий Пономарев, другие талантливые журналисты.

В прошлом году в трех основных номинациях боролись 18 сотрудников зарегистрированных СМИ Нижнего Тагила. На суд жюри представлено 72 творческие работы. Лучшими стали: среди журналистов печатных СМИ – корреспондент газеты «Тагильский рабочий» Ирина Петрова, в номинации «Лучший журналист электронных средств массовой информации» - журналист «Тагил-ТВ» Александр Мартиросов, из дебютантов самым талантливым признан корреспондент телекомпании «Телекон» Руслан Скрипка. Победители награждены дипломами и денежными премиями. Также премии удостоен корифей тагильской журналистики Василий Овсепьян за серию очерков «История фотографии в фотографии истории», подготовленную совместно с Иваном Ковердой. В прошлом году Иван Трофимович ушел из жизни. В память о талантливом фотографе и краеведе члены конкурсной комиссии предложили учредить фотоконкурс ко Дню города. Глава города идею одобрила.

По традиции отраслевыми конкурсными комиссиями были выбраны журналисты, ярче других освещавшие темы культуры, экологии, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, социальных программ и т.д. Корреспондент ТК «Телекон» Елена Шабурова признана лучшей сразу по четырем направлениям. Мастеру пера и микрофона удается одинаково профессионально освещать вопросы образования, молодежной политики, промышленности и городского хозяйства. Ее коллеги по СМИ стали первыми еще в двух номинациях. Кроме того, среди победителей – представители «Тагильского рабочего», «Тагил-ТВ», «Машиностроителя», студии подготовки программ НПК «Уралвагонзавод». Все они отмечены дипломами Администрации города и памятными призами.

В своем обращении к собравшимся Валентина Исаева особо подчеркнула, что сегодня средства массовой информации оказывают мощное воздействие на формирование общественного мнения, поэтому конкурс обязательно будет продолжен, тем более что в этом году Нижний Тагил отмечает юбилей, и у журналистов будет возможность признаться в любви к своему родному городу.