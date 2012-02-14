Вышла библиотека Leaflet версии 0.3

Вчера mourner (Владимир Агафонкин) объявил в Твиттере о выходе новой версии (0.3) его библиотеки Leaflet, разработанной для компании CloudMade и предоставляющей простой API, управляющий размещением географических карт на WWW-страницах.

Простота API, свободный (открытый на GitHub) код и небольшой размер (≈100 Kb) библиотеки Leaflet обеспечили ей в последнее время (особенно после возрастания платности Google Maps) значительную популярность среди потребителей карт OpenStreetMap, распространяемых как CloudMade, так и другими тайловыми серверами. (Гибкость API такова, что Leaflet можно настроить на употребление какого угодно тайлового сервера.)