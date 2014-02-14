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Ксенофобам и экстремистам не место в библиотеке Нижнего Тагила. Только гуманизм
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ксенофобам и экстремистам не место в библиотеке Нижнего Тагила. Только гуманизм

14 февраля 2014, 09:30ОбществоЕвгения
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