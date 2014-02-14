Ксенофобам и экстремистам не место в библиотеке Нижнего Тагила. Только гуманизм

Участников мероприятия поприветствовала начальник отдела по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив администрации города Татьяна Сащенко. Она отметила, что библиотеки сегодня играют важную просветительскую роль в обществе, участвуют в формировании национального самосознания.

Профессия библиотекаря предполагает набор таких качеств как терпимость, доброжелательность, чувство такта, поэтому дискуссии на тему толерантности в программе не было. Специалисты обменивались опытом работы с читателями по данному направлению и пытались определить, какое место в решении вопросов межнационального общения принадлежит библиотеке.

С докладом «Обслуживание молодежи в поликультурной среде» выступил заместитель директора по библиотечным технологиям Свердловской областной межнациональной библиотеки Евгений Колосов. В 2009 году на базе учреждения открыт Центр толерантности, который занимается пропагандой идей гуманизма, профилактикой нетерпимости, ксенофобии и экстремизма.

Специалист областной научной библиотеки им. Белинского Валентина Живаева представила собравшимся обзор современной литературы с точки зрения межнациональных отношений.

Своими наработками поделились с гостями тагильчане. В Центральной городской библиотеке разработана пилотная программа по культурно-речевой адаптации семей мигрантов «Учимся жить вместе». Она ориентирована на детей 6-8 лет и их родителей. Занятия помогут людям, которые хотят жить и работать в Нижнем Тагиле, научиться общаться на русском языке.

Вызвало интерес и вступление народного коллектива татарской и башкирской культуры «Ялкын» Дворца национальных культур, проиллюстрированное фрагментом проведения национального праздника.

Коллеги из города Березовский прочли свой доклад «Продвижение идей взаимного уважения носителей разных культур…» на татарском языке, правда, с переводчиком.

С материалами семинара можно познакомиться на сайте МБУК «ЦГБ».