Мосты и переезды Нижнего Тагила в аварийном состоянии - предстоит серьезная работа с РЖД

Печальный факт в том, что практически все они находятся в аварийном состоянии. Эту проблему поднял сегодня на аппаратном совещании в Администрации Глава города Сергей Носов. Он заявил, что необходимо предпринимать срочные меры по взаимодействию с РЖД, собирать предписания, иначе инцидентов в ближайшем будущем не избежать, рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям», Никита Чапурин.