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Мосты и переезды Нижнего Тагила в аварийном состоянии - предстоит серьезная работа с РЖД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мосты и переезды Нижнего Тагила в аварийном состоянии - предстоит серьезная работа с РЖД

14 февраля 2014, 14:45Общество
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