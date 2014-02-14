Мосты и переезды Нижнего Тагила в аварийном состоянии - предстоит серьезная работа с РЖД
14 февраля 2014, 14:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Нижнего Тагила есть мосты и переезды, которые не входят в собственность муниципалитета, а значатся за РЖД или предприятиями.
Печальный факт в том, что практически все они находятся в аварийном состоянии. Эту проблему поднял сегодня на аппаратном совещании в Администрации Глава города Сергей Носов. Он заявил, что необходимо предпринимать срочные меры по взаимодействию с РЖД, собирать предписания, иначе инцидентов в ближайшем будущем не избежать, рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям», Никита Чапурин.
Сотрудничество, действительно, будет трудоемким, поскольку затянувшийся кризис в бюджете РЖД вряд ли позволит провести ремонтные работы в полном объеме. Тем не менее, Сергей Носов, наверняка, найдет верный рычаг воздействия для достижения позитивного результата.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей