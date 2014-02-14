Роспотребнадзор утвердил правила организации детского сада на дому

В такую мини-группу можно принимать ребятишек в возрасте до 8 лет, главное, чтобы в игровой комнате на каждого приходилось не менее 2 квадратных метров. Кроватки для сна и столики для еды должны соответствовать возрасту и росту ребятишек. Предусмотрены ежедневная влажная уборка, личное постельное белье и даже персональный горшок для каждого ребенка. Это лишь некоторые из условий, определенных новыми санитарными правилами и нормами для организации дошкольных групп в жилых помещениях. Документ утвержден Роспотребнадзором.

Детских садов у нас по-прежнему не хватает, зачастую даже по достижению ребенком возраста 3 лет очередь все равно не подходит. Один из самых простых и доступных вариантов разрядить ситуацию - это организовать мини-садик прямо на квартире или в частном доме. Часто мамы кооперируются и «сидят» с детишками по очереди. Но теперь при желании можно открыть и «официальный» домашний детсад - для этого и предназначен новый СанПиН.

Понятно, что главная проблема для предпринимателей, которые хотели бы открыть дошкольную группу - это аренда помещения. Если квартира просторная и может принять нескольких детей, то проблема с помещением решается сама собой.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» опубликовано на сайте «Российской газеты».