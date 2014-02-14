С Днем всех влюбленных, Нижний Тагил! Валентинки, подарки, танцы и даже тест на ВИЧ

Нижний Тагил не исключение, и у многих с утра замечательное настроение от числа полученных валентинок и приятных предвкушений от вечера. Да, можно отрекаться от празднования, но 14 февраля всегда был отличным поводом еще раз сказать о своей любви тем, кто стал для тебя половинкой, твоим настоящим, с которым и будущее видится прекрасным.

В этом году праздник выпал на пятницу и практически все развлекательные заведения города подготовили для тагильчан интересные программы, приуроченные ко Дню влюбленных.

Особое отношение к празднику у Нижнетагильского филиала Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В этот день, а точнее сказать в ночь с пятницы на субботу тагильчане смогут узнать свой ВИЧ-статус.

Акция пройдет около клуба GlobUs на Металлургов, 1 сегодня с 23:00 до 1:00. Мобильный пункт экспресс-тестирования расположится в непосредственной близости. Как отмечают организаторы, место выбрано не случайно, ведь категория риска как раз молодые люди от 18 до 30 лет. Кстати, за последний год тест прошли порядка 2000 тагильчан, и у 3,7 процентов было выявлено опасное заболевание.

Словом, любите безопасно, доверяйте друг другу, и море вам счастья в этот праздничный день!