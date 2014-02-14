«Всему свое время»: юным тагильчанкам провели профилактику ранней беременности

Как рассказали TagilCity.ru в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних №2 «Улыбка», программа состоит из нескольких блоков, направленных на формирование у старшеклассников установок на ответственное и безопасное для здоровья поведение. Подростки в процессе тренинговых упражнений научатся принимать себя и окружающих, получат навыки уверенного поведения, саморегуляции и разрешению конфликтных ситуаций, поработают с семейными системами и установками.